«Это конкурс для других исполнителей». Губерниев — о шансах Бузовой поехать на «Евровидение»
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев обсудил с «Газетой.ru» сообщение о том, что следующим представителем от России на песенном конкурсе «Евровидение» может стать одиозная поп-дива Ольга Бузова.
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«Я думаю, что у нашей страны хватит ума, чтобы послать какого-то другого артиста, потому что Ольга Бузова — плохая певица, а там нужно петь живьем», — напомнил Губерниев.
Он заметил, что «Евровидение» — это конкурс песни, а у Бузовой, по его словам, вряд ли «будет вкус на хорошую песню». При этом журналист отметил, что относится с уважением к творчеству певицы и признает ее таланты в «каких-то областях». Но выразил надежду, что на конкурс отправят другого артиста.
«Евровидение» — это конкурс для других исполнителей», — резюмировал телеведущий.