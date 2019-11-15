Бузова анонсировала свое выступление на Евровидении — Видео Подробнее

«Я думаю, что у нашей страны хватит ума, чтобы послать какого-то другого артиста, потому что Ольга Бузова — плохая певица, а там нужно петь живьем», — напомнил Губерниев.

Он заметил, что «Евровидение» — это конкурс песни, а у Бузовой, по его словам, вряд ли «будет вкус на хорошую песню». При этом журналист отметил, что относится с уважением к творчеству певицы и признает ее таланты в «каких-то областях». Но выразил надежду, что на конкурс отправят другого артиста.

«Евровидение» — это конкурс для других исполнителей», — резюмировал телеведущий.