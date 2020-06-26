«Это касается каждого»: Дмитрий Харатьян назвал важные для него поправки к Конституции

Голосование по поправкам к Конституции — это исторический момент для граждан и государства. Изменения в основном законе страны касаются каждого, поэтому прийти на избирательные участки нужно всем. Об этом заявил народный артист России Дмитрий Харатьян.

Источник фото: телеканал «360»

Сам артист пришел на голосование на избирательный участок в Красногорском городском округе Подмосковья. Он отметил, что для него это очень важно, так как есть поправки, которые напрямую касаются его деятельности.

«Это культура и искусство. Это работа с детьми, поскольку уже много лет у себя в городе руковожу детской кино-театральной студией „Школа гардемаринов“. Провожу фестивали детского и семейного кино в Евпатории. Для меня тема детства и приоритет детей в поправке к Конституции очень важны», — заявил Дмитрий Харатьян.

При этом он отметил, что поддерживает поправки по поводу сохранения границ, искажения истории и защиты животных.

«Все поправки, которые предложены, жизненно касаются каждого из нас, каждого гражданина нашей страны», — подчеркнул актер.

Он заявил, что ему особенно приятно видеть, что голосование проходит с соблюдением всех мер защиты. Члены избирательных комиссий сохраняют социальную дистанцию, все участники голосования в масках и перчатках. Дмитрий Харатьян отметил важность того, что голосование проходит не в один день, а растянуто по времени.

«Прийти и скопиться в одном месте в условиях эпидемии, в которых мы с вами, к сожалению, живем, это дополнительная опасность. Организация правильная. Я — живой свидетель того, как это происходит у нас в Красногорске», — подчеркнул актер.

Он призвал всех жителей Московской области прийти и проголосовать. Артист подчеркнул, что Конституция у нас одна и это главный закон, по которому живет страна. Поэтому надо проявить сознательность и прийти на избирательные участки и высказать свое мнение о поправках.

В России продолжается голосование по поправкам в Конституцию. Первый день прошел без нарушений. Участие в голосовании приняли более 10 миллионов человек. Для того, чтобы принять участие, можно прийти в свою участковую избирательную комиссию, каждая работает каждый день — до 1 июля включительно.

Также есть возможность проголосовать на свежем воздухе. Избирательные комиссии установили специальные шатры, где принимают участников голосования. Это позволяет сократить риски заражения коронавирусом.

К тем, кто по каким-то причинам не может выйти из дома, члены избиркома придут лично. Электронное голосование проходит в Москве и Нижегородской области.

Завершится общероссийское голосование в 20:00 1 июля. Этот день сделали выходным, чтобы все успели попасть на избирательные участки.