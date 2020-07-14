14 июля 2020, 18:14
«Это история об искуплении». Дэнни Трехо — о документальном фильме про себя
Американский актер Дэнни Трехо признался RT, что очень горд тем, что получилось у создателей документального фильма «Заключенный номер один: восхождение Дэнни Трехо».
Премьера фильма состоялась 7 июля. Картина посвящена пути, который Трехо проделал от наркозависимого преступника до всемирно известного актера.
«Я считаю, что картину можно будет показывать в школах в качестве поучительной истории. Разумеется, ее также будут показывать в тюрьмах и колониях для несовершеннолетних. <…> Это больше история об искуплении, чем восхваление чего-либо», — обратил внимание артист.
По его мнению, главное не то, с чего начинает человек, а то, куда приводит его путь.