Премьера фильма состоялась 7 июля. Картина посвящена пути, который Трехо проделал от наркозависимого преступника до всемирно известного актера.

«Я считаю, что картину можно будет показывать в школах в качестве поучительной истории. Разумеется, ее также будут показывать в тюрьмах и колониях для несовершеннолетних. <…> Это больше история об искуплении, чем восхваление чего-либо», — обратил внимание артист.

По его мнению, главное не то, с чего начинает человек, а то, куда приводит его путь.