  • «Это именно так». Подруга Быстрицкой согласилась с версией о заморенной голодом артистке

    10 сентября 2019, 18:16

    Артур Блянихов

    Близкая подруга советской актрисы Элины Быстрицкой Ксения Рубцова обсудила с сайтом телеканала «Звезда» версию о том, что родственники могли намерено заморить голодом артистку.

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    «Я абсолютно уверена, что так и есть. Я ее знала очень близко, знала о ней все. Я на 100% уверена, что это именно так», — призналась Рубцова.

    По ее словам, было несколько заявлений по этому поводу, которые написали в Следственный комитет близкие друзья Быстрицкой. Речь идет об инициативной группе из 20 человек. Ее возглавляет крестный отец актрисы Сергей Залесский.

    В свою очередь адвокат Рубцовой Мирон Дауди рассказал, что расследование уголовного дела по факту произошедшего уже идет.

    «По обстоятельствам пока сказать ничего не можем. Ждем, чем закончится ситуация с заявлением от крестного Сергея Залесского и народных артистов», — пояснил юрист.