«Это именно так». Подруга Быстрицкой согласилась с версией о заморенной голодом артистке

Элину Быстрицкую похоронили на Новодевичьем кладбище Подробнее

«Я абсолютно уверена, что так и есть. Я ее знала очень близко, знала о ней все. Я на 100% уверена, что это именно так», — призналась Рубцова.

По ее словам, было несколько заявлений по этому поводу, которые написали в Следственный комитет близкие друзья Быстрицкой. Речь идет об инициативной группе из 20 человек. Ее возглавляет крестный отец актрисы Сергей Залесский.

В свою очередь адвокат Рубцовой Мирон Дауди рассказал, что расследование уголовного дела по факту произошедшего уже идет.

«По обстоятельствам пока сказать ничего не можем. Ждем, чем закончится ситуация с заявлением от крестного Сергея Залесского и народных артистов», — пояснил юрист.