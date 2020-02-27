«Александр ответил на все вопросы в своем Instagram-аккаунте. Это фейк!» — приводит слова Екатерины РИА ФАН.

Она также отметила, что на своей страничке в социальной сети Instagram ее супруг рассказал, что ему ничего не известно об участии в конкурсе, который пройдет в Надерландах.

Ранее какой-то неизвестный паблик опубликовал новость о том, что Александр Панайотов, участник шоу «Голос», представит Россию на Евровидение-2020.

Исполнитель сделал пост-опровержение на своей странице в соцсети, опровергнув данные слухи.

«Вчера каким-то желтушным нелепым пабликом в Инстаграм был сделан вброс о том, что я якобы стану представителем от России на Евровидение. А сегодня огромное количество СМИ растиражировали эту фейк новость, доверившись какому-то неизвестному аккаунту, который хайпит на данном инфоповоде, не имея официальной информации», — написал артист.

Он также заявил, что единственный верный источник — Первый канал. А на данный момент от него никакой подобной информации не поступало.