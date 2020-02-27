    27 февраля 2020, 14:53

    «Это фейк» — жена Панайотова о его участии в Евровидении

    Анастасия Кременчугская

    Екатерина Панайотова, супруга певца и по совместительству его представитель, высказалась о возможном участии мужа в Евровидении-2020. Об этом написал портал «НьюИнформ».

    «Александр ответил на все вопросы в своем Instagram-аккаунте. Это фейк!» — приводит слова Екатерины РИА ФАН.

    Она также отметила, что на своей страничке в социальной сети Instagram ее супруг рассказал, что ему ничего не известно об участии в конкурсе, который пройдет в Надерландах.

    Ранее какой-то неизвестный паблик опубликовал новость о том, что Александр Панайотов, участник шоу «Голос», представит Россию на Евровидение-2020.

    Исполнитель сделал пост-опровержение на своей странице в соцсети, опровергнув данные слухи.

    «Вчера каким-то желтушным нелепым пабликом в Инстаграм был сделан вброс о том, что я якобы стану представителем от России на Евровидение. А сегодня огромное количество СМИ растиражировали эту фейк новость, доверившись какому-то неизвестному аккаунту, который хайпит на данном инфоповоде, не имея официальной информации», — написал артист.

    Он также заявил, что единственный верный источник — Первый канал. А на данный момент от него никакой подобной информации не поступало.