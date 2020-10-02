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    02 октября 2020, 18:07

    «Это другая тетя». Поклонники не признали Нюшу на новом фото

    Алена Макаренко

    Певица Нюша в очередной раз поэкспериментировала со своей внешностью и поделилась результатами в Instаgrаm. Однако поклонники сначала не узнали артистку, а потом раскритиковали ее.

    «Это какая-то другая девушка», «Не похожа на себя, перебор с фотошопом», — написали подписчики.

    С ним согласились другие: «А что с лицом?», «Вообще не ты, это другая тетя».

    На фотографии певица одета в розовый свитер, на лицо нанесен яркий макияж: бронзирующая пудра, глаза подчеркнуты с помощью Smoky eyes, помада темного оттенка. А еще музыкальная исполнительница сделала непривычную для нее укладку волос. Знаменитость отказалась от прямого пробора, уложила волосы на одну сторону и добавила им объема.

    Селфи сделано в зеркале. Нюша кокетливо смотрит в камеру.

    В посте с обсуждаемой фотографией звезда рассуждает о проблемах пластиковых отходов.

    «Согласно исследованиям, мы съедаем до 52 тысяч частиц микропластика в год — и вдыхаем еще больше», — написала Нюша.

    Она составила неполный список продуктов, содержащих частицы микропластика, отметил сайт «Дни.ру».

    Новости SMI.FM