«Это другая тетя». Поклонники не признали Нюшу на новом фото

Певица Нюша в очередной раз поэкспериментировала со своей внешностью и поделилась результатами в Instаgrаm. Однако поклонники сначала не узнали артистку, а потом раскритиковали ее.

«Это какая-то другая девушка», «Не похожа на себя, перебор с фотошопом», — написали подписчики.

С ним согласились другие: «А что с лицом?», «Вообще не ты, это другая тетя».

На фотографии певица одета в розовый свитер, на лицо нанесен яркий макияж: бронзирующая пудра, глаза подчеркнуты с помощью Smoky eyes, помада темного оттенка. А еще музыкальная исполнительница сделала непривычную для нее укладку волос. Знаменитость отказалась от прямого пробора, уложила волосы на одну сторону и добавила им объема.

Селфи сделано в зеркале. Нюша кокетливо смотрит в камеру.

В посте с обсуждаемой фотографией звезда рассуждает о проблемах пластиковых отходов.

«Согласно исследованиям, мы съедаем до 52 тысяч частиц микропластика в год — и вдыхаем еще больше», — написала Нюша.

Она составила неполный список продуктов, содержащих частицы микропластика, отметил сайт «Дни.ру».