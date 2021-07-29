«Это человек без лица» Яна Рудковская раскритиковала блогера Лену Миро

Российская телеведущая Яна Рудковская раскритиковала скандального блогера Лену Миро. Знаменитость заявила, что о Миро нет смысла даже разговаривать, так как основной контент блогера — сплетни и грязные подробности чужой личной жизни. Об этом телеведущая рассказала в интервью News.ru.

«Это человек без лица, без имени, без фамилии, под вымышленным псевдонимом. Просто хочется, когда о человеке говоришь, представлять, как он выглядит. А как о ней говорить?» — высказалась Рудковская.

Женщина отметила, что популярность Миро остается для нее загадкой. Она не понимает людей, которые поддерживают блогера, подписываются на нее и ставят лайки.

Миро и Рудковскую связывает личная неприязнь. Блогер затрагивала тему семьи Рудковской. Она усомнилась в том, что небезызвестный в Сети сын Яны и Евгения Плющенко Гном Гномыч психологически здоров.

«У моих друзей ребенок возраста Гномика, и он совершенно другой человек. <…> Я уверена, что детей нужно рожать в 18, а не от протухших яйцеклеток, сперматозоидов и суррогатных матерей. Только в этом случае твой ребенок имеет шансы родиться здоровым», — написала Миро на своей странице в «Живом журнале».