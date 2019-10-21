«Это было страшно»: Петренко рассказал о странной гибели племянника во время съемок «Звезды»

Игорь Петеренко рассказал, что по сюжету эпизода ему нужно было спасти товарища, который тонул. Именно в этот момент актеру сообщили, что его племянник умер во время купания.

«Это просто какая-то мистика. Я как раз снимался в эпизоде в „Звезде“, где тонет мой товарищ. Вылез из воды, еще даже не обсох, как вдруг раздается звонок и мне сообщают о смерти моего племянника, который утонул», — сказал артист.

Он объяснил, что его мать поехала со внуком на отдых. Женщина с берега следила за тем, как мальчик купается. Но позже поняла, что приглядывала за чужим ребенком.

«Она забежала в воду и вытащила его тело. Я понимаю, что это было очень страшно», — вспоминает актер.

Игорь Петренко отметил, что у сестры Ирины позже родились две девочки. Ее супруг «мужественно воспринял смерть сына». По словам артиста, «у всех после той трагедии поменялось восприятие жизни».