«Это было невыносимо». Волочкова рассказала о своем первом выступлении в Большом театре

Российская балерина Анастасия Волочкова сообщила, что ее первое выступление на сцене Большого театра состоялось в 1998 году. Тогда она приняла участие в спектакле Владимира Васильева «Лебединое озеро».

Волочкова рассказала об этом в интервью «360».

В постановке Васильева все было не так, как в классическом варианте «Лебединого озера». В спектакле отсутствовала партия черного лебедя Одиллии, вместо нее была русская принцесса. Волочкова отметила, что для нее тогда это была очень сложная партия.

Балерина сказала, что до сих пор очень благодарна Васильеву за то, что он пригласил ее выступить в Большом театре. Она отметила, что этому поспособствовал и Николай Цискаридзе.

«Сразу после „Лебединого озера“ мы станцевали с Цискаридзе балет „Раймонда“, после которого я официально была принята в Большой театр», — сообщила она.

Когда в Мариинском театре узнали, что у Волочковой будет спектакль в Большом театре, то попытались сделать все, чтобы этого не случилось. По словам артистки, это произошло из-за того, что она не приняла личные условия, которые ей выставил руководитель Мариинки Макар Вазиев.

«За 10 дней до моей премьеры они устроили мне поездку в Америку и нагрузили очень большой физической работой. Выступления были 10 дней подряд. Я прилетела только в день спектакля. Это было невыносимо», — сказала Волочкова.

Она призналась, что когда вышла на сцену, то молилась Николаю Чудотворцу, чтобы он помог ей выдержать те 48 фуэте, которые она делала.