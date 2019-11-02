Певец Руслан Алехно, который пришел на шоу «Голос» и не преодолел слепые прослушивания, в беседе с «360» заявил, что для участия в программе его уговаривали три года. В итоге он оказался на сцене перед жюри не по своей воле.

«Это была не моя воля, если честно. Последние три года меня приглашают поучаствовать и я искренне рад, что ко мне никто не повернулся», — заявил исполнитель и особо отметил, что настоящую цель его участия он озвучить не может, потому что это закрытая информация, связанная с проектом.

Алехно признался, что не ждал от «Голоса» ничего. Он пришел только выступить. При этом, по его словам, даже одно появление на сцене отняло у него достаточно много времени.

«У меня есть свои графики, занятость и моя жизнь. И мне было тяжело в это включиться, потому что пришлось от ряда вещей отказаться из-за постоянных репетиций. Я понимал для чего нужно им, но не понимал, почему это нужно мне», — поделился певец.

Он пояснил, что шоу «Голос» предназначено для тех, кто хочет стать артистами, кому нужен репертуар и признание публики, но после окончания проекта о победителях все забывают.

«„Голос“ — это шоу. Если мы возьмем победителей, то ни одной их песни я не знаю. А у меня есть свой репертуар, свой зритель, есть концерты. Туда приходят люди, чтобы послушать мои песни. Это самое ценное», — отметил Руслан Алехно.

Он особо подчеркнул, что рад тому, что никто из жюри к нему не повернулся, так как пришлось бы снова репетировать и проходить различные испытания. Но, по его словам, победить в шоу ему бы не дали. Так что все для артиста закончилось хорошо.

«Обидно было бы вылететь уже после слепых прослушиваний», — подытожил исполнитель.

Выступление Руслана Алехно показали в последнем выпуске шоу «Голос». Артист исполнил песню «Подберу музыку», известную в исполнении Яака Йоалы. Однако ни один из членов жюри не повернулся на пение артиста.