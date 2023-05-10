Знаменитости 10 мая 2023, 13:36 «Это был один шанс из миллиона, что я попаду на орбиту»: режиссер Шипенко — о съемках фильма «Вызов»

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Российский режиссер-постановщик Клим Шипенко в разговоре с журналистами рассказал о своих эмоциях после получения предложения о съемках фильма про космос. По его словам, он ждал этого звонка всю жизнь, написал сайт kp.ru.

Ради съемок фильма «Вызов» Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд отправились на орбиту. Режиссер признался, что мечтал о космосе, но даже не представлял, что его мечта осуществится таким образом.

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«Позвонил мой постоянный продюсер и партнер Эдуард Илоян. Сказал, что поступило такое предложение. <…> Я дико обрадовался. Потому что ждал этот звонок всю свою жизнь. Казалось бы, один шанс из миллиона, что я попаду на орбиту, но есть вещи, которые просто должны осуществиться», — добавил Шипенко.

Шипенко добавил, что во время нахождения на МКС было отснято несколько десятков часов, из которых потом и монтируется двухчасовой фильм.