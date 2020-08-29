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    29 августа 2020, 19:38

    «Это был человек-театр»: Немчинский — о дружбе с Андреевым

    Анастасия Калинина , Екатерина Земская

    Заслуженный деятель искусств России Максимилиан Немчинский поделился с «360» воспоминаниями, связанными с Владимиром Андреевым. Когда-то они вместе работали в ГИТИСе.
    «Это был человек-театр»: Немчинский — о дружбе с Андреевым

    Максимилиан Немчинский признался, что был ошарашен и огорчен вестью о смерти Андреева. В свое время они окончили один и тот же курс в ГИТИСе, а позже оба стали там работать.

    Владимир Алексеевич Андреев — это эпоха в жизни нашего театра. Эпоха и в моей жизни

    Максимилиан Немчинскийзаслуженный деятель искусств России, режиссер Московского Большого цирка, профессор кафедры режиссуры цирка и эстрады РАТИ-ГИТИС, доктор искусствоведения

    Немчинский отметил, что любое выступление курса, пока, участие в общественной жизни с участием Владимира Андреева становилось праздничным и поэтичным. Андреев обладал удивительным умением найти нужный отрывок из поэм, которые он любил и ярко его прочитать.

    Это был человек-театр

    Максимилиан Немчинский.

    По словам режиссера, Владимир Андреев был всегда доброжелательным по отношению к собеседнику. «Очень жалко, очень. Только человек отметил свое 90-летие и вдруг он нас покинул», — рассказал Немчинский.

    О смерти Владимира Андреева сообщил сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский. По предварительным данным, прощание с актером состоится 2 сентября.

    Новости SMI.FM