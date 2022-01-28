«Это будут бесконечные штрафы». Избирком Бурятии засудил Сергея Зверева на 20 тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал стилиста Сергея Зверева на 20 тысяч рублей, решив, что тот нарушил сроки отчетности по расходам на выборы в Госдуму. После заседания Зверев в беседе с «360» признался, что такое решение для него стало ожидаемым, но вместе с партией «Зеленые» он будет подавать на апелляцию.

Зверев уверен, что на самом деле его решили засудить за его выступления в защиту Байкала.

«Прошло так, как мы и ожидали. Выписали штраф 20 тысяч. Дело в том, что защитники природы и экологии у нас не очень приветствуются. У нас люди, которые зарабатывают триллионы на вывозе леса, те, кто вывозят воду, те, кто вывозят из страны природные ресурсы, нефрит — это все пожалуйста, это все хорошо, это все прилично, зарабатываем триллионы, ничего страшного, немножко делимся и живем дальше. А вот те, кто защищает, — это будут бесконечные штрафы, тяжбы», — сказал стилист.

Член президиума партии «Зеленые» Александра Кудзагова заявила, что у них есть пять дней, чтобы обжаловать это решение.

«Судья посчитала, что Сергей не проявил должной осмотрительности», — сказала она.

Кудзагова объяснила, что каждый кандидат должен направить в избирком свою отчетность о расходах на кампанию в течение 30 дней после того, как официально публикуются итоги выборов. Последним сроком в 2021 году было 25 октября.

Зверев направил документы 23 октября, поэтому они считают, что формально никакого нарушения нет.

«Да у нас и чеки есть, у нас все есть», — сказал стилист.

Но судья посчитала, что Сергей должен был отправить все заранее.

«Типа, 23-е — это нежелательно, но это же не от нас зависело, это зависело от почты, от многих факторов. Если бы это только от нас зависело, это было бы одно. Кто виноват, что такие расстояния? Кто виноват, что была пандемия, был локдаун и в Бурятии, и у нас?» — посетовал стилист.

Иск на Зверева подал избирком Бурятии, от которой он баллотировался.