«Это будет хорошо»: Little Big захотели выступить на Евроведении-2021

Группа Little Big жалеет, что из-за коронавируса отменился песенный конкурс Евровидение. Дальнейших грандиозных планов участники пока не строят. Если же исполнителей позовут на сцену в 2021, они с удовольствием согласятся.

После отмены конкурса музыканты почувствовали разочарование, потому что считают Евровидение мировым событием.

«Мы как люди выращенные поп-культурой, должны были участвовать в этом событии… Мы были разочарованы», — рассказал основатель группы Илья Прусикин.

На данный момент исполнители не знают, смогут ли выступить на Евровидении-2021.

«Мы не знаем, вообще ничего не знаем. Кажется, рано сейчас делать выводы. Я скажу так, если нас позовут, еще раз дадут нам шанс поучаствовать, это будет хорошо», — отметили участники коллектива.

Если Little Big не получит очередного приглашения, коллектив пообещал не обижаться. «Этот конкурс делается не для победы или для того, чтобы доказать себе что-то», — добавил Ильич.

По его мнению, Евровидение нужно, чтобы всем вместе провести «крутой конкурс». Прускин уверен: в России живет много талантливых ребят, которым конкурс поможет раскрыться и показать себя миру.

Little Big считают, что в 2020 году могла бы выиграть Исландия.

Группа должна была выступить на Евровидении в мае 2020 года с песней Uno. Российских участников считали одними из фаворитов конкурса. Однако музыкальное событие в Роттердаме отменилось из-за пандемии коронавируса.