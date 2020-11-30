«Это большая ошибка»: Киркоров раскритиковал формат детского Евровидения

Финал музыкального конкурса состоялся в воскресенье, 29 ноября. По причине пандемии коронавируса в этом году детское Евровидение провели в дистанционном формате. Для этого в Варшаве организовали студию, с которой была налажена связь в каждой точке мира.

Первое место заняла Валентина Тронель, выступавшая от Франции. Нашу страну представила София Феськова, которая исполнила композицию «Мой новый день». Она набрала 88 баллов и стала десятой. Киркоров заявил, что выступление россиянки в хорошем смысле отличалось от того, что показали другие конкурсанты, сообщил сайт «Дни.ру».

«Ее номер — это такая диснеевская сказка, и она соответствует детскому конкурсу, тогда как многие другие дети играют взрослых дяденек и тетенек и, мне кажется, это большая ошибка», — подчеркнул артист.

После национального отборочного этапа произошел громкий скандал. Софию обвинили в фальсификации голосов. Немалая часть зрителей «Детского Евровидения» посчитала, что кто-то помогает девочке выйти в финал.