Народный артист РСФСР Леонид Куравлев, умерший в воскресенье в возрасте 85 лет, был очень талантливым актером и замечательным другом. Актер театра и кино Михаил Васьков в беседе с «360» признался, что ему очень грустно.

«Талантливейший человек был, замечательный товарищ. Царствие ему небесное, что сказать. Очень грустно. Это безысходно», — сказал Васьков.

Актер сказал, что пока не готов вдаваться в воспоминания.

Актриса Валентина Талызина ранее заявила «360», что Куравлев был очень талантливым русским артистом. Она вспомнила, как прекрасно они сработались с режиссером Георгием Данелия во время съемок фильма «Афоня». Талызина также отметила, что с Куравлевым вместе училась Татьяна Бестаева, которая говорила, что он был очень веселый, смешной и добрый человек, которого любил весь курс.

Незадолго до смерти, в начале января, стало известно о госпитализации Куравлева в больницу в Коммунарке. Коронавирус у артиста не подтвердился, диагностировали воспаление легких. Выписали актера 22 января, его сразу перевели в другое медучреждение, СМИ писали, что это был хоспис. Друзья актера, известного по фильмам «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Золотой теленок», «Самая обаятельная и привлекательная» и многим другим, говорили, что он тяжело переживал смерть своей жены Нины Васильевой и в последние годы вел затворнический образ жизни.