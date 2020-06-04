«Эталон суммы всех лучших человеческих качеств». Агаларов вспомнил жизнь Магомаева

Азербайджанского и российского эстрадного и оперного певца Муслима Магомаева можно назвать эталоном суммы всех лучших человеческих качеств. Так о нем отозвался президент и владелец группы компаний Crocus Group, один из богатейших бизнесменов России Араз Агаларов.

Сайт «Русская планета» и кинокомпания «Амальгама» запустили общественно-политический проект «Личные связи». Это серия интервью с первыми лицами страны, в которых они рассказывают о своей жизни и работе без прикрас.

Ведущий проекта — журналист и писатель, генеральный директор «Газпром-медиа радио» Юрий Костин. Очередным гостем оказался Агаларов.

Костин поинтересовался, каким Магомаев был в жизни.

«Обычно артист на сцене — это один образ, а в быту — совершенно другой. Ты видишь, что это обычный человек, он может не так выглядеть, как ты представлял себе. А Магомаев был абсолютно одинаков», — рассказал Агаларов.

По его словам, на сцене Магомаев был таким, будто зрители встретили чудо. Певец нравился за многое — и за внешние данные, и за голос, и за честность и порядочность. При этом дома, в быту, он был таким же.

«Если домашняя одежда — то какой-то халатик, и сам — идеально выбрит», — добавил Агаларов.

Магомаев знал, что такое популярность, его носили на руках. В то же время он был невероятно скромным, застенчивым, признался бизнесмен. В певце он видел детские черты характера, наивность, благородство.

«В Лондонской палате мер и весов он мог бы быть эталоном суммы всех лучших человеческих качеств», — заявил Агаларов.

При жизни Магомаева наметился переизбыток военно-патриотических песен. Однако когда певец исполнял «Бухенвальдский набат» люди верили каждому произнесенному слову.