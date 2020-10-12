12 октября 2020, 18:41
«Эта история самобытна». Андрей Мерзликин — о новом сериале со своим участием
Актер Андрей Мерзликин рассказал RT о работе над сериалом «Территория», где он сыграл одну из главных ролей.
«Эта история самобытна. Еще на стадии чтения сценария мне показалось, что у нее оригинальная основа и именно в Пермском крае могли произойти такие события», — поделился артист.
По его словам, он понял, что история сериала основана на мифологии Пермского края, а не на фантазии авторов. Актер выразил надежду, что фильм получилось сделать на самом высоком уровне, поскольку над проектом работал коллектив талантливых людей.