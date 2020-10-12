«Эта история самобытна. Еще на стадии чтения сценария мне показалось, что у нее оригинальная основа и именно в Пермском крае могли произойти такие события», — поделился артист.

По его словам, он понял, что история сериала основана на мифологии Пермского края, а не на фантазии авторов. Актер выразил надежду, что фильм получилось сделать на самом высоком уровне, поскольку над проектом работал коллектив талантливых людей.