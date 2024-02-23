Знаменитости 23 февраля 2024, 14:11 «Эта информация очень улыбает». Жена Кологривого — о его «связи» с Муцениеце Жена Кологривого заявила, что Муцениеце не была причиной ее расставания с мужем Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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Супруга актера Никиты Кологривого актриса Александрина Питиримова заявила, что артистка Агата Муцениеце не была причиной их расставания. Об этом сообщило издание StarHit.

Слухи о романе звезды сериала «Слово пацана» с Муцениеце распространились в Сети. Там заявили, что Никиту якобы очаровала его коллега. Многие отметили, что актер так увлекся Агатой, что оставил свою жену. Питиримова подчеркнула, что поклонники Муцениеце не точны в фактах и датах.

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Жена Кологривого отметила, что они с супругом в отличных отношениях и не в разводе. Все остальное — их личное дело, «дальше будет видно».

«Людям, кто этот бред сказал и написал, большой привет. Меня эта информация очень улыбает», — подчеркнула артистка.

Кологривый и Муцениеце вместе снялись в киноленте «Я — медведь». Актеры знакомы с 2021 года.

Ранее артист заявил, что согласен сыграть роль лидера ЛДПР Владимира Жириновского в биографическом фильме.