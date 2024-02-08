08 февраля 2024, 01:28
Эстонские власти отменили концерт Клавы Коки в Таллине и запретили ей въезд в страну
Эстонские власти запретили концерт Клавы Коки в Таллине из-за ее поддержки СВО
Концерт российской певицы Клавы Коки запретили в эстонской столице. Об этом сообщила газета Postimees.
Мероприятие ланировали на 29 марта. Как отметили в издании, артистку не пустили из-за поддержки специальной военной операции. Местное МВД имеет право запретить въезд таким людям, даже если у них есть необходимые документы и виза.
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«Выступление Клавы Коки в Эстонии по-прежнему неуместно, поскольку она не осудила однозначно российскую спецоперацию на Украине», — заявил советник по коммуникациям Минкульта Эстонии Ханнус Лууре.
По данным газеты, певице закрыли въезд в страну до 2027 года.
Ранее Клава Кока выступила на благотворительной новогодней елке «Рождественская сказка Федерации бокса России» в Серпухове. Также перед гостями спели вокалисты Ольга Бузова, Кравц, Просто Лера и другие.
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