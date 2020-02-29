«Есть здесь люди-то нормальные?» Дима Билан посмотрел свое старое интервью и захотел к Собчак

Певец Дима Билан спустя два месяца посмотрел свое собственное интервью и обрушился с критикой на ведущую. Он пожалел, что выбрал Ирину Шихман, а не Ксению Собчак.

«То чувство после интервью, что Ирина давно меня не то что не уважает (да хрен с ним), а просто не любит брата шоубиза! Они слишком для нее… подберу слово в комментах… слишком „медовые“, может, ей кажется. А то, что ты живешь на работе и ради профессии, никого не волнует? Ну есть здесь люди-то нормальные? Я в шоке, пока ехал в „Сапсане“, от того, что я искренен как никогда в этой проге», — написал Дима Билан в Instagram.

Он написал, что в тот момент его на интервью звала не только Ирина Шихман, но и Ксения Собчак. По словам Билана, тогда он решил, что Шихман не испорчена, а сейчас пожалел о своем выборе.

В середине декабря 37-летний Дима Билан принял участие в YouTube-шоу «А поговорить?» с Ириной Шихман. Он рассказал, как его возлюбленная дважды потеряла ребенка, тогда он и начал пить. Билан также сообщил, что они расстались после потери второго ребенка, потому что было страшно смотреть друг другу в глаза.

Шихман спросила артиста о его ориентации, отметив, что многие считают Билана геем. Артист сказал, что раньше его это задевало, а сейчас нет. По его словам, у него гиперсексуальность, и он встречался с большинством девушек, с которыми снимался в клипах.