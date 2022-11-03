«Есть вопросы для обсуждения». Пострадавшая в ДТП с блогером Эдвардом Билом обрадовалась его освобождению | 360°

Эксклюзив 03 ноября 2022, 11:27 «Есть вопросы для обсуждения». Пострадавшая в ДТП с блогером Эдвардом Билом обрадовалась его освобождению Пострадавшая в ДТП с блогером Эдвардом Билом заявила, что рада его выходу из тюрьмы РИА "Новости"

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Блогер Эдвард Бил, настоящее имя которого Эдуард Биль, вышел из тюрьмы. Он отбыл наказание за ДТП в центре Москвы. Потерпевшая Мария Артемова рассказала «360», что рада его освобождению и готова встретиться.

«Я рада, что он возвращается домой. Думаю, у любого человека, который попадает в места не столь отдаленные, приоритеты меняются. Он больше ценит свободу, семью, жизнь и здоровье», — сказала она.

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Мария Артемова заявила, что дома его ждала семья, и это главное. Она еще не связывалась с виновником аварии, но рассчитывает на встречу. По словам женщины, им есть что обсудить.

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«Есть вопросы для обсуждения. Думаю, мы найдем время с ним встретиться, почему бы и нет», — заявила потерпевшая.

Авария произошла 1 апреля 2021 года. Блогер ехал на Audi по Новинскому бульвару. Он превысил скорость, свернул на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, в котором находилась Мария Артемова. Она получила тяжелые травмы и впала в кому.

Стороны заключили соглашение. Эдвард Бил признал вину и оплатил лечение. Женщина рассказала «360» об операциях, в том числе по замене тазобедренного сустава, и курсе реабилитации — она передвигалась на коляске.

По информации ТАСС, суд отправил блогера в исправительную колонию № 2 в Покрове. Он вышел через год и два месяца.