Эксклюзив 28 марта 2024, 03:55 «Есть два пути». Музыкант Устьянцев рассказал, как «выстрелить» с треком Музыкант Устьянцев: есть два способа создать хит, который залетит в топ-чарты Freepik

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Существует два способа, как написать трек, который может «залететь» в топ-чарты, заинтересовав слушателей. Об этом заявил музыкант из группы «Банд’Эрос» Александр Устьянцев в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей».

«Есть два пути. Либо прошерстить „ВКонтакте“ топ-чарт, понять, что сейчас актуально и попробовать сделать что-то подобное. Смять это в один большой ком непонятно чего и сделать по лекалам подобное», — рассказал артист.

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По его словам, есть шансы, что это зайдет слушателям. При этом собеседник «360» добавил, что второй путь как раз настоящий.

«Ты садишься и не думаешь о том, что ты делаешь хит. Ты просто делаешь искренне, по-настоящему музыку, вкладываешь в нее настоящие эмоции. И тогда зритель это услышит», — заявил музыкант.

Устьянцев объяснил успех второго пути тем, что сейчас поп-музыка в основном бездушная, так как она делается по определенным правилам. По его словам, при желании этому можно научиться, используя те же книги, пособия и статьи. Правда, ничего великого в итоге не получится.