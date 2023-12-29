Знаменитости 29 декабря 2023, 13:08 «Есть четкая процедура». Юрист допустил лишение Киркорова звания народного артиста Юрист Соловьев: Киркорова могут лишить звания народного артиста Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Нарушение профессиональной этики и норм морали может стать основанием для лишения певца Филиппа Киркорова звания народного артиста. Об этом РИА «Новости» рассказал заслуженный юрист России, правовед Иван Соловьев.

Он пояснил, что вопрос могут поставить в связи с появлением запрета на пропаганду ЛГБТ* и с учетом «откровенно непристойного поведения исполнителя» как на сцене, так и в повседневной жизни. Звание народного артиста России присваивается тем, чьи личность и творчество откликаются в душах людей, считает Соловьев. Если нравственные качества артиста перестали отвечать высоким стандартам, обладатель звания может его лишиться.

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«Есть четкая юридическая процедура лишения этого звания. И основания тому — нарушение профессиональной этики и моральных норм», — подчеркнул Иван Соловьев.

Юрист добавил, что такие процедуры являются прецедентными, однако указал на удивительную «самоуверенность» адвоката Киркорова Александра Добровинского, который «высмеял» тех, кто направил обращение о лишении певца звания, не приведя правовых аргументов.

Добровинский в беседе с «360» утверждал, что звание «народный артист» присуждают за творчество и вряд ли отнимут из-за того, что человек «не так оделся и не туда пошел».

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.