  • «Если честно не знаю даже, что такое происходит». Пригожин — о втором ДТП за неделю с участием сына Валерии

    13 декабря 2019, 18:34

    Ольга Ломакина

    Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как себя чувствует сын певицы Валерии Арсений Шульгин после второй за неделю аварии с его участием. Молодой человек снова попал в ДТП, сообщила «Газета.ru».

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    «В нормальном состоянии сейчас находится, если честно не знаю даже, что такое происходит. Не знаю, что явилось причиной. Только выписались [из больницы], и в них врезались», — отметил Пригожин.

    По данным издания, Арсений Шульгин возвращался из больницы, куда попал несколько дней назад после первого ДТП. Тогда молодой человек получил легкие травмы. По словам Арсения, во второй раз в их машину врезался микроавтобус. У авто повреждено крыло, но водитель и пассажиры не пострадали.