Сына Валерии госпитализировали после ДТП под Петербургом Подробнее

«В нормальном состоянии сейчас находится, если честно не знаю даже, что такое происходит. Не знаю, что явилось причиной. Только выписались [из больницы], и в них врезались», — отметил Пригожин.

По данным издания, Арсений Шульгин возвращался из больницы, куда попал несколько дней назад после первого ДТП. Тогда молодой человек получил легкие травмы. По словам Арсения, во второй раз в их машину врезался микроавтобус. У авто повреждено крыло, но водитель и пассажиры не пострадали.