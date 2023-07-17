Знаменитости 17 июля 2023, 22:48 «Еще станцуем». Навка показала фото с Костомаровым после его выписки из больницы Навка опубликовала фото первой встречи с Костомаровым после его выписки из больницы РИА «Новости»

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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка встретилась с бывшим партнером по танцам на льду Романом Костомаровым после его выписки из больницы. Спортсменка поделилась совместной фотографией с коллегой в соцсетях.

«Наконец-то долгожданная встреча с Ромой состоялась. Очень рада была видеть их с женой Оксаной. Такая теплая и душевная встреча получилась», — написала она.

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Фигуристка напомнила, что восхищается силой духа Костомарова и его характером. Также она отметила преданность и веру его супруги.

«Уверена, что все твои поклонники, так же как и я, верят, что мы с тобой еще станцуем на льду», — резюмировала Навка.

Недавно Костомарова выписали из больницы, где он пробыл более шести месяцев. Он отметил, что «многое потерял» в борьбе со смертью, но остался жив благодаря врачам. После этого фигурист создал собственный Telegram-канал, где обратился к многочисленным поклонникам со словами благодарности.

Роман Костомарова госпитализировали с пневмонией в январе 2023 года. На фоне болезни у него развилась гангрена, после чего ему ампутировали голени ног и кисти рук.