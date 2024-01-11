11 января 2024, 16:04
«Еще не поступил». Адвокат Киркорова пока не ознакомился с иском к певцу от РАО
Адвокат Добровинский заявил, что еще не ознакомился с иском к Киркорову от РАО
Российское авторское общество (РАО) подало иск к народному артисту России Филиппу Киркорову на два миллиона рублей. Адвокат певца Александр Добровинский сообщил «360», что еще не ознакомился с заявлением.
РАО потребовало от Киркорова указанную сумму за использование принадлежащих организации художественных произведений.
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«На текущий момент иск еще не поступил и, соответственно, производство по нему судом не начато. В этой связи ознакомиться с сутью претензии еще не представляется возможным», — рассказал правозащитник.
Ранее Киркорова захотели лишить звания народного артиста после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. С такой инициативой в Минкультуры обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. В СМИ сообщали, что певец обратился к юристам по этому поводу, но Добровинский не подтвердил эту информацию.
В пресс-службе Минкультуры позже сообщили, что Киркорова не лишат звания народного артиста. Это можно сделать только после вступления в силу приговора суда за совершение тяжкого преступления.
Адвокаты
Филипп Киркоров
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