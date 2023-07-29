Знаменитости 29 июля 2023, 16:24 «Еще на коньки встанет». Костомаров показал на видео свои упорные тренировки в спортзале Фигурист Костомаров показал новое видео тренировки в спортзале

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Фигурист Роман Костомаров в очередной раз показал поклонникам видео, на котором усердно занимается в спортзале. На кадрах, появившихся в его Telegram-канале, видно, как Костомаров тренируется забираться на протезах на высоту небольшой скамейки.

Упражнение далось ему непросто — он тяжело дышал и в какой-то момент признался, что «подустал немножко», но тренировку не прервал.

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«Два месяца назад эта высота казалась невозможной, а нет, это только казалось. Идем дальше», — подписал фигурист под роликом.

Подписчики поддержали Костомарова: назвали «настоящим героем», призвали не останавливаться на достигнутом и выразили уверенность в том, что он «еще на коньки встанет».

Одно из видео, на котором фигурист занимается в спортзале, появилось пару недель назад. Позже, 21 июля, спортсмен продемонстрировал, как проходит его тренировка на равновесие.

В начале года Романа Костомарова госпитализировали с подозрением на пневмонию. Болезнь дала осложнения, начался сепсис, и в итоге спортсмену пришлось пережить несколько ампутаций. В начале июля его наконец выписали из больницы. Костомаров и его жена Оксана Домнина признавались, что адаптация к новой жизни идет непросто, но отметили, что нужно бороться и не сдаваться, «прямо как в спорте».