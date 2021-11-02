Эрнст рассказал о последнем разговоре с диктором Кирилловым

Гендирекор Первого канала Константин Эрнст произнес речь на похоронах ведущего и диктора Игоря Кириллова, который скончался от последствий коронавируса. Об этом написали NEWS.ru.

В своей речи Эрнст назвал Кириллова одним из главных голосов ХХ века, добавив, что это голос, который «воплощал время и страну». Он рассказал, что общался с Кирилловым за три дня до его смерти. Ведущий был в хорошем настроении и даже шутил о своем состоянии.

«В последний раз общались за три дня до смерти, он обшучивал свое состояние. Обсуждали полет киноэкипажа и как будем отмечать 90-летие», — рассказал Эрнст.