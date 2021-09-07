Эрмитаж разрешил Линдеманну продавать «музейные» NFТ

Эрмитаж и Тилль Линдеманн урегулировали спорную ситуацию, возникшую из-за NTF-токенов с изображениями из музея, которые незаконно продавал музыкант. Лидеру Rammstein все-таки разрешили их использовать. Об этом сообщили на сайте музея.

Линдеманн в августе выпустил коллекцию NTF с изображениями из клипа «Любимый город», который был снят в Эрмитаже. Музей тогда обвинил музыканта в том, что он нарушил условия договора, согласно которому изображения экспонатов и интерьеров разрешалось использовать только в клипе. Эрмитаж дважды направлял претензии, но так и не получил ответа от лидера Rammstein. В итоге музей решил напрямую обратиться к маркетплейсу Twelve X Twelve, который продавал коллекцию NFTill.

«Стороны пришли к успешному решению, учитывающему интересы всех сторон. Сообщаем, что музей официально разрешил на основании договора использование изображений интерьеров Государственного Эрмитажа в формате NFT», — говорится в сообщении музея.

Представители Эрмитажа отметили, что, хотя договор с музыкантом регулируется законодательством РФ, принцип добросовестности является международным.

Линдеманн ранее выступил на Красной площади, где исполнил с оркестром песню на русском языке.