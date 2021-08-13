Эрмитаж обвинил Тилля Линдеманна в нелегальной продаже NFT

Эрмитаж уличил лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна в нелегальном использовании изображений, снятых в музее. Музыкант выставил их на продажу в качестве NFT-токенов.

Эрмитаж в мае разрешил Линдеманну снять в музее клип на песню «Любимый город», учитывая контекст Года Германии, который проходил в России до середины 2021 года. Но на днях музыкант выпустил серию NFT с изображениями, которые были сделаны в Эрмитаже во время съемок. Их использование не было и не могло быть согласовано, указали в музее. Еще на стадии анонса проекта NFТill лидеру Rammstein направили предостережение о нарушении лицензионной политики, но отклика не последовало.

«Теперь Эрмитаж — вероятно, одним из первых музеев в мире — столкнулся с недобросовестным использованием его имени и произведений в сфере NFT», — сообщили в официальном Telegram-канале музея.

В Эрмитаже указали, что Линдеманн подписал с ними соглашение, которое позволяет использовать изображения только в музыкальном клипе.

Источник фото: скриншот сайта NFT Frame Art

Цифровые изображения продаются на сайте NFT Frame Art. Самый дорогой лот — не вошедшая в клип сцена — оценен в 100 тысяч евро (порядка 8,6 миллиона рублей).