«Ералаш» рассказал о подозреваемом в педофилии режиссере

Представители «Ералаша» сообщили, что тоже давно не видели режиссера Илью Белостоцкого, якобы арестованного по подозрению в педофилии. Об этом в пресс-службе киножурнала сообщили газете «Известия».

В «Ералаше» сообщили, что Белостоцкий довольно долго работал над сторонними проектами.

«Мы его также давно не видели. И данные новости узнали из СМИ», — сказали в пресс-службе.

Представители киножурнала отметили, что в «Ералаше» работа режиссера обычно ограничивается разовой проектной занятостью. Они заверили, что эта работа всегда контролируется с их стороны, а при организации процесса съемок предусмотрена максимальная безопасность. На съемках всегда присутствует родитель или законный представитель ребенка.

«Мы также заинтересованы в объективном расследовании дела», — заявили в «Ералаше».

СМИ сообщили о предполагаемом аресте Белостоцкого накануне. На сайте Пресненского суда Москвы нашли запись об аресте полного тезки режиссера 14 октября 2020 года по подозрению в педофилии и развратных действиях.