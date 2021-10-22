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    22 октября 2021, 13:23

    «Ералаш» рассказал о подозреваемом в педофилии режиссере

    Ералаш: мы давно не видели подозреваемого в педофилии режиссера Белостоцкого

    Александр Блинов

    Представители «Ералаша» сообщили, что тоже давно не видели режиссера Илью Белостоцкого, якобы арестованного по подозрению в педофилии. Об этом в пресс-службе киножурнала сообщили газете «Известия».

    В «Ералаше» сообщили, что Белостоцкий довольно долго работал над сторонними проектами.

    «Мы его также давно не видели. И данные новости узнали из СМИ», — сказали в пресс-службе.

    Представители киножурнала отметили, что в «Ералаше» работа режиссера обычно ограничивается разовой проектной занятостью. Они заверили, что эта работа всегда контролируется с их стороны, а при организации процесса съемок предусмотрена максимальная безопасность. На съемках всегда присутствует родитель или законный представитель ребенка.

    «Мы также заинтересованы в объективном расследовании дела», — заявили в «Ералаше».

    СМИ сообщили о предполагаемом аресте Белостоцкого накануне. На сайте Пресненского суда Москвы нашли запись об аресте полного тезки режиссера 14 октября 2020 года по подозрению в педофилии и развратных действиях.