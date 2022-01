Manizhа выбрали лицом глобального плейлиста Equal в Spotify

Певица Manizha — теперь лицо международной программы по поддержке женщин в музыкальной индустрии Equal аудиостримингового сервиса Spotify. Manizha стала первой российской артисткой, исполняющей эту роль. Об этом заявили в пресс-службе компании.

Изображение с певицей появилось на билборде на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

«Если героиню для обложки российского плейлиста Equal выбирает локальная музыкальная команда, то выбор артистки для глобальной обложки — это консолидированное решение сотрудников Spotify, работающих над проектом Equal во всем мире», — сказал ТАСС руководитель отдела по работе с музыкальными лейблами и артистами Spotify в России Рустам Киреев.

Он добавил, что песню Manizha Now or Never оценили зарубежные музыканты, эту композицию положительно отметили коллеги из всех стран, где есть программа Equal.

«Мы поздравляем Manizha с мировым признанием ее таланта, обложка глобального плейлиста — это отличное продолжение успешной международной истории, которая началась у нее в прошлом году», — подчеркнул Киреев.

Также свою новую роль прокомментировала и сама Manizha. Она призналась, что быть равной для нее значит принятие того, что «музыкальная индустрия может быть разной, а женщины в ней могут быть равно талантливыми, сохраняя свою индивидуальность».

«Поэтому мировое признание Spotify для меня — особенная гордость», — подчеркнула певица.

В 2021 году Manizha представила Россию на международном конкурсе Евровидение с песней Russian Woman.