«Эпоха ушла безвозвратно». Алену Рапунцель огорчило закрытие «Дома-2» на ТНТ

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Алена (Савкина) Рапунцель заявила «360», что ей сейчас очень больно, и новость о закрытии шоу разрывает ей душу. Она подчеркнула, что это часть ее жизни, ее дом, и она может говорить об этом гордо, открыто и на всю страну.

Алена призналась, что на шоу «Дом-2» ее жизни поменялась на 360 градусов. Все, что она сейчас имеет, она получила благодаря участию в нем.

«И вот так резко сейчас, больно, оборвалось все абсолютно. Это общая ошибка — ведущих и героев. Это эпоха, которая ушла безвозвратно. Никто после нас не смог создать такую же, как мы создали. Настоящие эмоции, чувства и любовь, ненависть и слезы», — отметила она.

Я могу сказать, что «Дом-2» послужил всем большой школой жизни. Это телепроект, который помогал создать людям что-то большее, стоящее, но он ушел в воспоминания Алена Рапунцель.

Рапунцель отметила, что безумно любит этот телепроект и весь коллектив, в котором она когда-то жила. Она подчеркнула, что зрителям было интересно наблюдать за их жизнью, но люди, которые пришли после них, «не смогли удержать это место».

«Весь мир начал строиться на хайпе, на пиаре. Я надеюсь, что все мы, кто там построил семью, кто родил детей, люди, которые там были настоящими, запомнят „Дом-2“ не только как хайп, а как наш дом. Это мой дом в любом случае. Я всегда буду его любить», — заявила Алена.

Пресс-служба телеканала ТНТ сообщила, что реалити-шоу «Дом-2» перестанут показывать спустя 16 лет в эфире. Двухчасовой финал выйдет 30 декабря. Однако генеральный директор шоу Александр Расторгуев рассказал «360», что шоу продолжат выпускать на другом канале. Он не стал уточнять, где именно, а также отказался комментировать, поменяется ли формат проекта.