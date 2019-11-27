Джон Бойега случайно слил сценарий девятого эпизода «Звездных войн»

Исполнитель роли клона и бывшего штурмовика Финна в киноэпопее «Звездные войны» британский актер Джон Бойега признался, что это именно он оставил сценарий под кроватью.

Такое признание сделал Бойега в эфире шоу Good Morning America. Он рассказал ведущему, что совершенно случайно оставил сценарий под кроватью и забыл его забрать при последующем переезде.

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«Я готовился переезжать в другую квартиру, и кинул сценарий под кровать. Подумал, пусть лежит там, а с утра, когда я проснусь, сразу его заберу и поеду. Но потом ко мне приехали приятели, мы немного покутили. А сценарий так и остался там», — рассказал актер.

По его словам, уборщик нашел сценарий лишь спустя несколько недель, в течении которых актер не пытался найти потерю.

Сценарий выставили на продажу на eBay примерно за 65 фунтов.

Актер сказал, что получил выговор за свою невнимательность, хоть он в шутку и сказал, что ему жаль, что фанаты не прочитали сюжет последнего эпизода серии.