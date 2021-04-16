Энтони Хопкинс раскрыл свои упражнения для тренировки памяти

Нет для человека ничего важнее, чем его память, уверен знаменитый актер Энтони Хопкинс. Поэтому, по его мнению, быть актером полезно — ведь нужно учить сценарий. 83-летний Хопкинс рассказал, какие упражнения он делает для тренировки памяти.

«Я очень много читаю, занимаюсь живописью, играю на фортепиано не менее пяти раз в неделю, хотя я не концертный музыкант», — рассказал актер в интервью газете «Известия». По его словам, это отличное упражнение для тренировки памяти.

Хопкинс рассказал, что также запоминает сценарии. В этом контексте он назвал актерскую профессию «полезной».

«Учить сценарий — значит, заставлять мозг работать», — считает 83-летний актер. Хопкинс признался, что ему нравится хорошо учить весь текст. По мнению актера, благодаря этому его мозг здоров. Он и сейчас может вспомнить все реплики из спектаклей, в которых играл много лет назад.

По мнению Хопкинса, память — самый мощный и важный инструмент человека, жизненно необходимый.

А вот использование смартфона для запоминания информации может расслабить мозг, считает психофизиолог Александр Каплан. По его словам, человек в современном мире слишком часто полагается на гаджеты, но это сильно влияет на его мозг. Профессор привел пример с мышцами, которые атрофируются без движения. Ответственные за память механизмы работают по аналогичной схеме.