Энтони Хопкинс дал совет, как бросить пить

«Я сказал: „Я хочу жить“. И пришло облегчение, моя жизнь стала потрясающей», — сообщил он.

Он объяснил, что в жизни наступают моменты, когда стоит прислушаться к самому себе. Тем более, если начинают поступать «тревожные сигналы». Такой момент у Хопкинса наступил в 1975 году после сильного алкогольного отравления. Тогда актер осознал, что хочет сильно изменить жизнь. Он даже вступил в клуб анонимных алкоголиков.

Тем не менее ему пришлось на протяжении всех этих лет бороться с искушением выпить. Актер признался, что ни разу не поддался на минутную слабость и все — ради своей жизни. Два года назад он рассказал о преимуществах своего пристрастия к спиртным напиткам. Оказалось, в этом содержится вулканическая ярость, которую он использует в творчестве.

Энтони Хопкинс — британский и американский актер, кинорежиссер и композитор. Больше всего он известен по роли серийного убийцы и доктора Ганнибала Лектора.