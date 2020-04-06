06 апреля 2020, 12:48
Энрике Иглесиас станцевал с двухмесячной дочкой
Энрике Иглесиас опубликовал в Сети видео, где танцует со своей двухмесячной дочкой. Малышку назвали Маша. Об этом написала «Экспресс газета».
В семье испанского певца и российской экс-теннисистки Анны Курниковой два месяца назад произошло пополнение. У них родился третий ребенок.
На видео Иглесиас держит на руках Машу, которая танцует на руках у папы. Фанаты восхищаются малышкой. Они отметили, что девочка похожа на маму.
«Как выросла за пару месяцев», «Невозможная красавица», «Такая счастливая», «Мне кажется, она растет в маму», «Мамины глазки», —написали в комментариях.