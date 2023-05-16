Знаменитости 16 мая 2023, 17:01 Энрике Иглесиас отменил концерт в Мексике из-за пневмонии

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Испанскому певцу Энрике Иглесиасу пришлось отменить свой концерт в Мексике, запланированный на 13 мая, из-за болезни. Об этом сообщил «Пятый канал».

По словам самого артиста, у него диагностировали пневмонию. Певец написал в своих социальных сетях, что слег на неопределенный срок, рассказали «Дни.ру».

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«Надеюсь быстро восстановиться и очень скоро смогу вернуться к вам в отличной форме. Я приношу вам тысячу извинений и крепко обнимаю всех своих поклонников», — сказал артист поклонникам.