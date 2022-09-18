Энрике Иглесиас неожиданно поцеловал в губы фанатку | 360°

Знаменитости 18 сентября 2022, 15:11 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Энрике Иглесиас неожиданно поцеловал в губы фанатку Энрике Иглесиас начал целовать поклонницу, которая хотела с ним сфотографироваться Википедия

Читать 360tv в

Во время концерта в Лас-Вегасе известный певец Энрике Иглесиас внезапно стал целовать фанатку. Девушка подошла к кумиру, чтобы сфотографироваться с ним, сообщил портал TMZ.

Иглесиас начал общаться с фанаткой, которая попросила о совместном селфи. Телефон девушки разрядился, а певец вдруг поцеловать ее. Поклонница не растерялась и запрыгнула на артиста, при этом не забыв попросить автограф.

Реклама

Спустя несколько секунд подошла охрана, которая вывела радостную фанатку, а Энрике, в свою очередь, продолжил выступление.

Реклама

Позже Энрике Иглесиас поделился фотографией момента в своем аккаунте в соцсетях, коротко подписав пост: «Пятничный вечер в Вегасе».

Певец целует своих поклонниц, выбегающих к нему на сцену во время концертов, не впервые.

Энрике Иглесиас давно состоит в отношениях с бывшей российской теннисисткой Анной Курниковой. Звездная пара познакомилась в 2001 году, когда спортсменке предложили принять участие в съемках клипа певца. В 2017 году у влюбленных родились близнецы Николас и Люси, а спустя три года на свет появилась дочь Маша, напомнили «Дни.ру».

0 0 0 0 0 0