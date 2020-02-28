28 февраля 2020, 22:51
Энрике Иглесиас назвал дочь русским именем с подачи Курниковой
Испанский певец Энрике Иглесиас и российская теннисистка и модель Анна Курникова назвали дочь Машей. Третий ребенок звездной пары родился 30 января, сообщила «Лента.ру».
Певец признался, что имя выбрала жена, которая понемногу учит его говорить на русском языке.
«Дома мы говорим на смеси трех языков: испанского, русского и английского. Надеюсь, что наши дети будут свободно владеть всеми тремя и получат возможность приобщиться к разным культурам», — процитировал Иглесиаса «Ридус».
Он рассказал, что третьего ребенка пара не планировала, однако беременность Курниковой стала приятным сюрпризом.
44-летний певец и 38-летняя спортсменка познакомились во время съемок одного из клипов артиста. Пара вместе уже 19 лет.