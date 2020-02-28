Энрике Иглесиас назвал дочь русским именем с подачи Курниковой

Певец признался, что имя выбрала жена, которая понемногу учит его говорить на русском языке.

«Дома мы говорим на смеси трех языков: испанского, русского и английского. Надеюсь, что наши дети будут свободно владеть всеми тремя и получат возможность приобщиться к разным культурам», — процитировал Иглесиаса «Ридус».

Он рассказал, что третьего ребенка пара не планировала, однако беременность Курниковой стала приятным сюрпризом.

44-летний певец и 38-летняя спортсменка познакомились во время съемок одного из клипов артиста. Пара вместе уже 19 лет.