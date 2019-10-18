  • Энрике Иглесиас играл с детьми под песню Юрия Никулина

    18 октября 2019, 14:31

    Алена Макаренко

    Известный испанский певец Энрике Иглесиас выложил на своей странице в Instagram видео, как он дурачился со своими детьми. Особенно видеоролик должны оценить поклонники из России: на фоне звучит песня Юрия Никулина «Про зайцев», сообщила «Экспресс газета».

    Поклонники звезды положительно оценили видео в соцсети. Особенно ролик понравился русскоговорящей аудитории. Фанаты Иглесиаса сразу же заметили, что он играет с сыном и дочкой под песню Юрия Никулина из советского фильма «Бриллиантовая рука». Можно даже расслышать слова: «А нам все равно, а нам все равно!».

    Из видео не понятно, откуда идет источника звука: это просто запись песни или фоном был включен фильм «Бриллиантовая рука».

    «Приятно песню слушать. И детки чудо», — написала одна из подписчиц.

    «А на заднем фоне „а нам все равно, а нам все равно! Не боимся мы ни волка, ни сову!“ Вот что значит русская жена! Прелесть», — написала еще одна русскоговорящая подписчица.

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    Впрочем, ничего удивительно нет в таком выборе композиции. Мать детей — бывшая российская теннисистка Анна Курникова. Пара познакомилась в 2002 году, а близнецы Люси и Николас появились на свет в 2017-м.