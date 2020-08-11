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    11 августа 2020, 15:36

    Энистон прокомментировала перенос съемок спецвыпуска сериала «Друзья»

    Полина Петрова

    Актриса Дженнифер Энистон прокомментировала новости об очередном переносе съемок спецвыпуска популярного во всем мире сериала «Друзья».
    Энистон прокомментировала перенос съемок спецвыпуска сериала «Друзья»

    Она пояснила, что причиной смещения даты съемок является ситуация с пандемией коронавируса. Звезда подчеркнула, что в настоящий момент работать в большом коллективе опасно для здоровья, пишет сайт «Дни.ру».

    Уточняется, что создатели сериала планируют сделать специальный эпизод с участием живой аудитории, однако пока воплотить идею в жизнь не удалось. Энистон успокоила поклонников легендарной ленты. Она пообещала, что результат съемок превзойдет все ожидания. У группы появится больше времени, чтобы придумать что-то очень смешное и неординарное. Знаменитость добавила, что настроена очень оптимистично.

    51-летняя Энистон подчеркнула, что сериал «Друзья» всегда будет со своими верными фанатами. Актриса в шутку заявила, что от героев ситкома поклонники никогда не «избавятся».

    Ранее компания HBO Max сообщила, что собирается создать новый эпизод сериала. Изначально съемки были запланированы на конец мая нынешнего года.

    Новости SMI.FM