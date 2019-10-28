Энистон поцеловала телеведущую в эфире. Видео

Во время прямого эфира ток-шоу The Ellen DeGeneres Show актриса Дженнифер Энистон поцеловала ведущую Эллен Дедженерес в губы. Началось все с обсуждения, когда они целовались последний раз с людьми противоположного и своего пола.

Дженнифер Энистон собрала более 7 млн подписчиков за первый день в Instagram Подробнее

Дедженерес состоит в браке с женщиной. Она рассказала, что ей иногда приходится целоваться с мужчинами. Причем она подчеркнула, что не понимает, почему это всех так удивляет. В свою очередь, телеведущая поинтересовалась, целовалась ли Энистон с девушками.

«Я этого не делаю», — ответила актриса. После ее слова телеведущая подвинулась к звезде «Друзей» поближе, а публика в зале начала хлопать. Женщины поцеловались. После чего Дедженерес сказала: «Вот что они хотели увидеть. Вот чего они ждали годами».

Энистон отметила, что у нее очень мягкие губы. Ролик с этим моментом ток-шоу опубликован на сайте Ellentube.

15 октября Дженнифер Энистон завела аккаунт в Instagram. Она набрала миллион фолловеров за пять часов 16 минут, а за день — семь миллионов лайков.

Энистон установила новый рекорд популярности в этой соцсети.