Энистон подтвердила работу над совместным проектом с составом сериала «Друзья»

Американский телеведущий Стивен Кольбер добился на своем ток-шоу правды от Дженнифер Энистон. Актриса во всеуслышание призналась, что работает над совместным проектом с коллегами из сериала «Друзья».

У Энистон получилось долго уходить от ответа, сообщило издание Daily Mail. Она сдалась только после того, как Кольбер показал ей фотографию с актерами из «Друзей». Снимок появился в Instagram Джен после регистрации аккаунта в социальной сети.

Ведущий поинтересовался, может ли Энистон подтвердить тот факт, что «что-то происходит».

«Что-то происходит. Но мы пока не имеем представления, что из этого получится», — сдалась Энистон.

На это Кольбер заметил, что «что-то» всегда лучше, чем «ничего».

Энистон заставила фанатов заговорить о воссоединении «Друзей». И в этот раз это не пустые надежды Подробнее

Телешоу «Друзья» выходило на телеэкраны с 1994 по 2004 годы. После выхода последнего эпизода фанаты не переставали надеяться, что команда сериала когда-нибудь снова воссоединится.

Энистон уже упоминала совместную работу команды — на телевизионном шоу Эллен Дедженерес. Тогда актриса подчеркнула, что речь не идет о перезапуске сериала.