Эндрю Ллойд Уэббер завел собаку из-за моральной травмы от экранизации «Кошек»

Создатель мюзикла «Кошки» Эндрю Ллойд Уэббер рассказал о своем отношении к провалившейся в прокате картине 2019 года. Он присоединился к критикам, которые разгромили одноименный фильм, а также заявил, что впервые в жизни купил себе собаку после просмотра.

Об этом Уэббер рассказал в интервью с Variety.

«„Кошки“ — это вопиющий случай, в них абсолютно все было не так. Никакого понимания того, за счет чего работает музыка. Я увидел этот фильм и тут же подумал: „О, нет“. Тогда впервые за все 70 с лишним лет на этой планете я пошел и купил себе собаку. Так что единственное, чего хорошего мне принес этот фильм, — это щеночка хаванез», — отметил он.

Композитор добавил, что очень привязался к новому питомцу. Именно щенок стал его главным спутником в период карантина из-за коронавируса. Уэббер настолько не хотел расставаться с ним ни на день, что добился разрешения авиакомпаний брать питомца с собой во время постоянных полетов и держать его в салоне.

Он пояснил, что смог этого добиться во многом благодаря провальной картине: композитор сказал авиакомпаниям, что пес постоянно должен быть рядом ради терапии, чтобы помочь справиться с эмоциональной травмой. Когда представители компаний попросили подтвердить, что он действительно травмирован, Уэббер сказал им посмотреть, что Голливуд сделал с его мюзиклом.

«После этого мне пришло подтверждение с припиской: „Справка от врача не нужна“», — отметил он.

Композитор отметил, что экранизацию «Кошек» хотели сделать еще в 1990-е, тогда же с ним заключили договор. Анимационный фильм планировали снять студия Amblin и Стивен Спилберг. Несмотря на то, что идею не реализовали, права на экранизацию остались у компании.