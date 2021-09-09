Эндрю Гарфилд заявил, что не появится в фильме «Человек-паук: Нет пути домой»

Американский актер Эндрю Гарфилд, который ранее исполнял главную роль в фильме Марка Уэбба «Новый Человек-паук», опроверг слухи о своем появлении новой картине «Человек-паук: Нет пути домой». Об этом сообщила «Культуромания».

В последнее время все более популярными становились слухи о том, что Гарфилд появится в новом фильме о супер-герое. Однако сам актер заявил, что не в курсе о своем участии в проекте. При этом он заявил, что прекрасно понимает желание фанатов увидеть его на экране, передало РИА ФАН.

«Невозможно не представлять всякие моменты и не думать, что „вот было бы круто, если бы они так сделали“. Но для меня важно подчеркнуть, что я не в курсе своего участия в этом. Знаю, что не смогу по-настоящему кого-то убедить», — рассказал актер.

Картина «Человек-паук: Нет пути домой» выйдет в прокат в декабре этого года. Главные роли в фильме исполнили Том Холланд, Зендея, Уиллем Дефо и Альфред Молина.