Энберт рассказал, почему чуть не сорвалась съемка их номера с Муцениеце в «Ледниковом периоде»

Фигурист, серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане в командном турнире Алексанр Энберт в интервью «Газете.ru» рассказал, почему Илья Авербух планировал остановить съемку их номера с актрисой Агатой Муцениеце в шоу «Ледниковый период». Номер пошел не по плану, однако спортсмену и актрисе удалось исправить ситуацию.

В этом номере Энбурт и Муцениеце изображали пару с трудностями в отношениях. В начале выступления Агата сидела на стуле, который позже Александр схватил и бросил на лед. У стула сломалась одна ножка — это не было запланировано.

«Авербух хотел остановить съемку номера, потому что стул не должен был сломаться — я должен был на него сесть! — рассказал Энберт. — И номер начался бы с того, что я сижу на этом стуле и пытаюсь удержать Агату, в то время как она вырывается и хочет уйти. До выхода на старт я сказал Агате: „Всякое может случиться. Вдруг сломается стул? Давай мы придумаем, что делать в таком случае“. Решили, что я буду просто удерживать Агату стоя. Все что ни делается — все к лучшему. То, что ножка стула сломалась, для драматургии выглядело еще круче, потому что символизировало трещину в наших отношениях. При этом стул на трех ножках все равно стоял! И в этом тоже была определенная глубина. А когда мы легли под этот стул, казалось, будто мы сами его поддерживаем, не давая окончательно развалиться. Здесь можно найти миллион смыслов», — рассказал фигурист.