«Ему петь и петь, радовать людей». Митя Фомин высказался о смерти Юрия Шатунова

Певец и экс-солист группы Hi-Fi Митя Фомин прокомментировал новость о смерти Юрия Шатунова. В разговоре с NEWS.ru он порассуждал о смерти певца и выразил соболезнования его близким.

«Это очень печально и трагично, что уходят такие молодые люди. Что такое 48 лет? Это практически половина жизни. Вчера мы были свидетелями смерти другого исполнителя, один за одним (за день до смерти Шатунова в возрасте 45 лет скончался певец и музыкант Пьер Нарцисс — прим. ред.). Одному — 45 лет, другому — 48. К сожалению, Юрия Шатунова я лично никогда не видел. Я не поклонник группы „Ласковый май“, но это не значит, что мне не жаль, особенно когда артистов стало меньше по разным причинам. Это были такие беззаботные, наивные в хорошем смысле этого слова песни, которые действительно пела вся страна. Ему петь и петь, радовать людей, особенно в такое новое время, но очень жаль», — сказал Фомин.

Юрий Шатунов, лидер группы «Ласковый май» скончался вечером 22 июня. Причиной смерти назван обширный инфаркт.