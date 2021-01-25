Комика Александра Шаляпина подкосила депрессия на фоне пандемии коронавируса. Концерты и корпоративы приостановились, и он снова начал пить. Об этом «360» рассказал его коллега, комик и актер Карен Арутюнов.

«Да, к сожалению, он был зависим от алкоголя, он лечился. Все это время находился на лечении. Пандемия, депрессия, все как-то накрыло. Видимо, он, находясь в состоянии таком все это время, не выдержал, к сожалению», — рассказал он.

Арутюнов отметил, что Шаляпин был артистом и его пандемия сильно коснулась.

«Он же артист в первую очередь и основная его деятельность — выступления, он был ведущим корпоративов. Так как все это в начале пандемии резко прекратилось, непонятно было как в этом плане рынок пойдет. Конечно, он начал загоняться. <…> Плюс, находясь взаперти, в в четырех стенах, когда карантин был, человек может начать пить и переживать. Ему нельзя было пить, но в итоге он сорвался», — вспоминает комик.

Тем не менее Шаляпин понимал, в чем его проблема и хотел избавиться от нее, измениться.

«В какой-то момент он осознано сказала: „Да, я пью. Давайте я поеду в клинику“. Его отвезли. Все это время он находился там. Мы все ждали его возвращения в январе, что начнем дальше работать, сниматься, делать стендапы», — отметил актер.

Но сегодня стало известно о смерти Шаляпина. Его жена тяжело переносит утрату, а коллеги до сих не могут оправиться от известия.

«У нас у всех шок. Он вообще настолько позитивный и любящий себя человек, что это тяжело сопоставить, что он мог так себя добить», — признался собеседник «360».

Арутюнов еще не общался с женой погибшего и не знает точную причину смерти. Возможно, могло остановиться сердце, а может он просто упал. Шаляпин как-то рассказывал комику, что напился до такой степени, что сломал руку.

Тем не менее директор Шаляпина подтвердила «360», что он наложил на себя руки из-за депрессии, которая обострилась на фоне пандемии.

Александр Шаляпин был востребованным актером и стендап-комиком. Он снялся во многих известных картинах и стоял у истоков создания Stand Up Show на ТНТ.